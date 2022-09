Meerdere doden en gewonden bij ongeluk Oud Gastel, bestuurder aangehouden

Bij een ernstig ongeluk op de Blauwhekken in Oud Gastel zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Dat meldt de politie. Twee auto's zijn op elkaar gebotst. Een bestuurder is aangehouden. Hulpdiensten, waaronder meerdere traumahelikopters en zo'n acht ambulances, zijn aanwezig.

Het ongeluk werd om half zeven gemeld. Twee auto's zijn door onbekende oorzaak op elkaar gebotst. In een van de auto's zaten vijf mensen. Daarvan zijn meerdere inzittenden overleden. De overige inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere auto zaten drie jonge mannen. De bestuurder van die auto is aangehouden. De andere twee mannen zijn meegenomen naar het politiebureau en worden gehoord als getuigen.

Onderzoek gaat uren duren

Volgens de politie gebeurde het ongeluk op een industrieterrein, ongeveer ter hoogte van stoplichten of net daarvoor. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat gaat zo'n vier tot vijf uur duren. Vanwege het onderzoek is de weg volledig afgesloten. Ook afritten van de A17 bij Roosendaal-Noord zijn dicht.

Voor getuigen van het ongeluk wordt Slachtofferhulp geregeld.