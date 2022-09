Vrouw (22) overleden bij botsing in Oss, twee mensen raken gewond

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk in Oss gebeurde rond vier uur 's nachts (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Dode bij botsing op kruising Vorstengrafdonk en Graafsebaan in Oss

Bij een botsing op de kruising van de Vorstengrafdonk met de Graafsebaan in Oss is vrijdagnacht een 22-jarige vrouw uit Berghem om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond. Die zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Bij de botsing waren een auto en bestelbus betrokken. Het ongeluk gebeurde rond vier uur 's nachts. De bestelbus belandde ondersteboven in de berm. Onderzoek

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De kruising werd na de aanrijding lange tijd afgesloten.

Om de bestelbus zijn witte schermen gezet (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De kruising waar de botsing plaatsvond, werd lange tijd afgesloten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).