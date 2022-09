Zwak PSV lijdt eerste puntenverlies na dramatische start tegen FC Twente

PSV heeft zaterdagavond met 2-1 verloren op bezoek bij FC Twente. De Eindhovenaren speelden een belabberde eerste helft en kwamen een vroege 2-0 achterstand niet meer te boven. De nederlaag in Enschede betekent het eerste puntenverlies in de Eredivisie.

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar PSV wel. Vorig seizoen stond de Eindhovense club na 25 minuten al met 3-0 achter in Enschede. Dat het nu beperkt werd tot ‘maar' 2-0, was te danken aan doelman Walter Benitez. Waar het bezoek aan de Grolsch Veste traditioneel een lastige uitwedstrijd is, begonnen de Eindhovenaren ook traditioneel slecht aan de wedstrijd.

Tot twee keer toe mocht Vaclav Cerny vrij uithalen. En beide keren zag de verdediging van de Eindhovenaren er allesbehalve goed uit. Bij vlagen zou je het zelfs een wanvertoning kunnen noemen.

Voetbalgevecht

Ondanks de dramatische start, werd het nog spannend in Enschede. In de tweede helft stond er namelijk een heel ander PSV. Het was dominant en drukte de thuisploeg ver terug. Dat leidde binnen tien minuten al tot de aansluitingstreffer. Guus Til was de doelpuntenmaker.

Het geloof bij de bezoekers was terug met meer dan genoeg tijd voor nog minimaal één doelpunt. En even leek die gelijkmaker ook dichtbij. Toch duurde die fase niet lang, vooral doordat de Eindhovenaren achterin bleven schutteren. Zo ontsnapte de ploeg na het slecht verwerken van een corner aan de 3-1. Wout Brama schoot rakelings naast.

Hoe goed is PSV?

De gelijkmaker kwam er ook in de slotfase niet, waardoor PSV bij de eerste echte test in de competitie door het ijs zakte. Het is daardoor nog lastig in te schatten hoe goed dit PSV nou echt is. Zodra de weerstand hoger wordt, zie je dat de ploeg vooral achterin kwaliteit te kort komt. Dit seizoen wist de club nog geen één keer de nul te houden.

Vooral daar zal de komende weken aan gewerkt moeten worden. Donderdag wacht Bodo/Glimt en ook toppers tegen Arsenal en Feyenoord staan in de komende twee weken op de planning.

Ondanks dat het voetbal van de bezoekers met vlagen belabberd was, hebben 30.000 mensen op de tribune genoten van een heerlijk voetbalgevecht. Natuurlijk zal Ruud van Nistelrooij het liefst elke wedstrijd met 7-1 winnen - zoals eerder deze week tegen Volendam - maar dit soort wedstrijden maken de Eredivisie nog altijd een aantrekkelijke competitie.

Voor nu is het uithuilen en doorgaan. Doorgaan met een achterstand van drie punten op Ajax, dat eerder deze zaterdag wel wist te winnen.