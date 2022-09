RKC walst in tweede helft over Excelsior heen

RKC heeft zondag met 5-2 gewonnen van Excelsior. In eigen huis speelde de ploeg van Joseph Oosting een fantastische tweede helft. Het draaide een 1-2 ruststand eenvoudig om en boekte de eerste zege van het seizoen. De Waalwijkers stijgen naar de achtste plek op de ranglijst.

Vermakelijk was het zeker zondagmiddag in Waalwijk. Beide ploegen wilden er een mooie wedstrijd van maken. Was het goed? Nee zeker niet, maar de neutrale toeschouwer en vooral de RKC-supporters zullen hebben genoten.

RKC ging op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen. Die moest gepakt worden tegen Excelsior dat toch al verrassend zes punten had.

Onnodig

Voetballend waren de Waalwijkers de betere ploeg. Het was dominant en kon al na zes minuten op voorsprong komen via Michiel Kramer. Hij wist een uitgelezen mogelijkheid niet te benutten. Even daarna was het aan de andere kant wel raak via Julian Baas, 0-1.

RKC zette extra aan en kwam verdiend op gelijke hoogte. Uit een corner was het Shawn Adewoye die raak kopte. Waar iedereen wachtte op de 2-1 viel de goal toch aan de andere kant. Uit ook een corner was het Redouan El Yaakoubi met de 1-2.

De achterstand bij rust was onnodig. Aan alles zag je dat RKC niet bang hoefde te zijn voor dit Excelsior. Maar door twee keer zwak verdedigen liep het achter de feiten aan.

Herstel

Na rust werd het smullen. Het leidde tot twee schitterende treffers voor RKC. De gelijkmaker van Clement viel na een perfecte aanval. Vurnon Anita stak rechtsback Julian Lelieveld weg. Die gaf een goede voorzet op Pelle Clement, die op zijn beurt in het dak van het doel schoot.

Niet veel later werd het feest in Waalwijk nog groter. Thierry Lutonda schoot met een volley de bal achter de kansloze Excelsior-goalie. De 3-2 voorsprong voor RKC was op dat moment meer dan verdiend.

Voor de thuisploeg was de voorsprong geen reden om achteruit te lopen, maar juist om door te drukken. De 4-2 tien minuten voor tijd was definitieve beslissing. Notabene de kleinste man van het veld, Anita, kopte raak uit weer een corner. In de blessuretijd werd het zelfs nog 5-2 via Michiel Kramer.

Prima seizoenstart

Door de overwinning kent RKC een prima seizoenstart. Het staat na vijf wedstrijden op zes punten en een voorlopige achtste plek. Gezien het spelbeeld lijkt het er ook niet op dat deze ploeg dit seizoen in de problemen gaat komen. Er staat een sterke selectie die goed in balans is.

Achterin kan het misschien nog wat beter maar gezien de zwakte van de huidige Eredivisie wordt het degradatiespook in Waalwijk niet verwacht.