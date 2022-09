Floor Jansen zingt volkslied voor Formule 1-coureurs: 'Heel bijzonder'

Floor Jansen uit Goirle heeft zondag tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort het Nederlandse volkslied gezongen. De metalster van de band Nightwish zong het Wilhelmus vlak voor de start van de race voor alle coureurs en het publiek. Op sociale media zijn de reacties gemengd over Jansens versie van het Wilhelmus.

Vrijdag konden bezoekers van het sportevenement de geluiden van de repetities al opvangen. De zangeres werd begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. De arrangementen van het lied waren aangepast aan het vocale bereik van de 41-jarige zangeres.

Niet standaard

"Heel bijzonder dat ze dat hebben gedaan, want dat is toch niet iets dat iedereen kan zeggen", zei Jansen daar eerder over tegen het ANP. "Het is niet zomaar de standaardmuziek die wordt afgespeeld."

Vorig jaar zong Davina Michelle het Nederlandse volkslied tijdens de Dutch Grand Prix. Ook dj Afrojack trad zondag op. Later staan Kriss Kross Amsterdam en Lucas & Steve nog op het podium.

Het optreden kon op gemengde reacties rekenen op sociale media.