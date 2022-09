Dranghekken en afscheidsliedjes: duizenden fans bij einde Spookslot

1/4 Met dranghekken wordt de rij in goede banen geleid (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

Duizenden mensen zijn zondagavond naar de Efteling gekomen om de allerlaatste uurtjes van het Spookslot mee te maken. De rij, die normaal gesproken vooral binnen stond, was een tijdje zelfs buiten de attractie nog tientallen meters lang. De stoet van bezoekers werd met dranghekken in goede banen geleid.

Het is bijna een vertrouwd beeld. Waar eerder deze week al eindeloze rijen door de Efteling slingerden voor souvenirs aan het Spookslot, was het zondagavond opnieuw raak. Honderden, zo niet duizenden fans hoopten nog een allerlaatste bezoekje te brengen aan de attractie, die na vanavond voorgoed sluit. En ook bij het verdwijnende horecapunt Het Seylend Fregat was het een drukte van jewelste.

Om ervoor te zorgen dat alle wachtenden ook daadwerkelijk aan de beurt komen, hebben werknemers van de Efteling de wachtrij voor het Spookslot om 21.00 uur gesloten. Op dat moment kwam de rij bijna tot achtbaan Baron 1898.

Iconen van de Efteling

Met een menselijk lint probeerden medewerkers te voorkomen dat er toch nog bezoekers de rij in zouden komen. Iets na half tien was de rij uiteindelijk weggewerkt. Daarna was het aan het personeel om definitief afscheid te nemen. Daarbij waren ook Eftelingveteranen en grondleggers van het Spookslot aanwezig, zoals Lex Lemmens en Mari van Heumen.

Ondanks de lange wachtrij was de sfeer rondom het Spookslot de hele avond goed. Sommige fans reageerden wat gelaten of zelfs emotioneel, anderen bedachten tijdens het wachten zelfs een heus afscheidslied.