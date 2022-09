Geduld van reizigers op station Breda het meest op de proef gesteld

Treinreizigers op station Breda hadden het afgelopen halfjaar heel wat geduld nodig. Duizenden treinen kwamen meer dan vijf minuten te laat. Of erger nog: ze verschenen helemaal niet, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Van alle stations in Nederland scoort Breda zelfs het slechtst van allemaal als het gaat om stiptheid. 83,2 procent van de treinen reed op tijd.

Treinreizigers in heel Nederland hadden de afgelopen zes maanden heel wat vaker te maken met vertraging of zelfs met helemaal niet opdagende treinen, zo blijkt uit het onderzoek. Op 378 van de bijna 400 stations zijn treinen nu minder vaak op tijd dan in 2019. En de verwachting voor de komende maanden is niet bepaald hoopvol, zo schrijft RTL Nieuws maandag.

Station Breda spant dus de kroon in negatieve zin. Van de ruim 53.000 keer dat er het afgelopen halfjaar een trein zou moeten stoppen, was deze 4698 keer meer dan 5 minuten te laat (8,8 procent). 4288 keer (8 procent) viel de trein uit, waardoor deze helemaal nooit in Breda aankwam.

Andere stations

De stations Bergen op Zoom en Roosendaal scoren na Breda het slechtst van onze provincie. Hier kwam respectievelijk 84,8 en 85 procent van de treinen in de afgelopen zes maanden op tijd. Een percentage dat nog wat lager ligt dan op de stations Eindhoven CS, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Hier kwam respectievelijk 86,2, 86,3 en 86,7 procent van de treinen op tijd.

Boxmeer en Cuijk meest stipt

De meeste kans op een op tijd rijdende trein heb je in onze provincie op de stations Boxmeer en Cuijk. daar kwam respectievelijk 95,4 en 95,2 procent van de treinen in de afgelopen zes maanden op tijd. De stations scoren daarmee beter dan in 2019.

Landelijk gezien wordt het geduld van reizigers op de Friese stations Dronryp, Franeker en Deinum het minst op de proef gesteld. Wil je weten hoe het is gesteld met de stiptheid op het station bij jou in de buurt. Check dan het kaartje.