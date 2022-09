Eerst nog tropisch warm, later plaatselijk stevige onweersbuien met hagel

Vandaag loopt de temperatuur in onze provincie nog op naar tropische waarden van boven de dertig graden. Vooral in het westen van de provincie neemt de kans op onweer vervolgens toe. Vanaf zeven uur maandagavond tot middernacht geldt daarom waarschuwingscode geel in onze provincie.

Sandra Kagie Geschreven door

En die onweersbuien kunnen volgens weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza 'heel plaatselijk best stevig' zijn met hagel en forse windstoten van zestig tot zeventig kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt met code geel voor mogelijke hinder die de buien kunnen opleveren voor verkeer. Niet alleen bij ons, maar ook in Zeeland. Het meteorologisch instituut raadt verder aan vanwege de kans op blikseminslag tijdens buien open water en open gebied te vermijden en niet onder bomen te schuilen. 'Interessante week'

Dinsdag volgt volgens de weerman ook nog een warme dag met temperaturen variërend van 25 tot zo'n 28 graden. Ook later is er dan weer kans op onweer. Verderop in de week, vooral vanaf donderdag, neemt de kans op buien volgens Van Bernebeek alleen maar toe, zo vertelt hij maandag in het programma Wakker op Omroep Brabant radio. Temperaturen komen dan nog maar net boven de twintig graden uit. Een 'interessante week op weergebied', zo vat Weerplaza het samen.