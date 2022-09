Twee mannen gewond geraakt en aangehouden na vechtpartij in Eindhoven

Twee mannen zijn zondagavond gewond geraakt bij een vechtpartij voor het station in Eindhoven. Het gaat om een 37-jarige man uit Eindhoven en een 33-jarige man uit Reusel. Beide mannen zijn aangehouden.

De politie kreeg zondagavond om tien voor half negen een melding van een steekpartij in Eindhoven. Eenmaal daar bleek dat er een vechtpartij was geweest en dat twee mannen daarbij gewond zijn geraakt. Volgens een 112-correspondent had hij snijwonden opgelopen. Bij de vechtpartij werd volgens de politie 'mogelijk' een scherp voorwerp gebruikt. Dat wordt nog onderzocht.

Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, zijn beide mannen aangehouden. De 33-jarige man werd eerst met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels ook vastgezet. De aanleiding van de vechtpartij is nog niet duidelijk.