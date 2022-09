Willy en René ergeren zich dood aan PSV: 'Er moeten leiders opstaan'

PSV is nu al veroordeeld tot achtervolgen in de Eredivisie. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof balen daarvan. "Uit bij FC Twente kun je een keertje verliezen, maar de manier waarop kan niet", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Volgens de gebroeders is PSV geklopt op instelling en moeten er snel leiders opstaan.

PSV moet het een aantal weken zonder aanvoerder en spits Luuk de Jong doen en dat is volgens Willy een grote handicap. "Xavi Simons is een prima speler, maar geen kopsterke spits die ballen kan terugleggen. Tenzij hij een ladder meeneemt." Maar het mentale gemis van De Jong weegt misschien nog wel zwaarder. "Iedereen speelt veel te afwachtend", vindt René. "Van jongens als Sangaré, Veerman en Ramalho komt het ook niet. Er moeten leiders opstaan."

Volgens de gebroeders moet PSV zich snel herpakken en laten zien dat de ploeg wél de juiste instelling kan laten zien. "Donderdag moeten ze tegen Bodø/Glimt. Die hebben vorig jaar gewonnen van AZ en AS Roma dus dat is geen slechte ploeg", zegt René. De zondag erop komt de enige andere Brabantse ploeg in de eredivisie RKC Waalwijk naar Eindhoven.

Willy en René verwachten wel dat PSV beide keren wint en hopen dat de nul achterin een keer wordt gehouden. Dat is dit seizoen nog niet één keer gelukt. "Dus dat mag toch verdomme wel een keer?", zegt Willy. "Tegen die Noren moeten we zeker winnen, anders kom je nu al in de problemen om die groepsfase door te komen", zegt René.

In de nieuwe podcast bakkeleien de gebroeders over de ideale samenstelling van de PSV-verdediging. Ook praat Willy over de blunder van het jaar die hij met eigen ogen heeft gezien. En dat was niet eens bij Twente-PSV..