Zo kijken campings, pretparken en zwembaden terug op de zomer

Nu ook onze provincie weer in de schoolbanken zit en aan het werk is, loopt de zomer echt op zijn eind. Campings, zwembaden en pretparken kijken positief terug op een zomer vol tropische dagen. Al had er misschien wat meer in gezeten.

Bij camping De Somerense Vennen in Lierop was het iets minder druk. "In de coronajaren zaten we echt vol", vertelt Magda Schoolmeesters. "Nu zaten we op tachtig procent bezetting. Een gigantisch verschil." Toch kijkt ze niet ontevreden terug op de zomerperiode. "Met de krapte in personeel hadden we niet veel voller moeten zitten."

"De camping zat goed vol", vertelt Toos Koeken van mini-camping Polderzicht in Hoeven. "Veel mensen met een camper of caravan bleven in Nederland." Vooral oudere mensen wisten de kleine camping van Koeken te vinden. "Die waren toch ook nog wel bang voor het coronavirus. Het was bij ons drukker dan andere jaren."

Wat Schoolmeesters opviel, is dat de 'echte' kampeerder terugkeerde op de camping. "In coronatijd hadden we gekke taferelen, hoor. Mensen kochten een vouwwagen, maar waren niks gewend. Dan stonden ze af te wassen in de douche of hadden geen goede stekkers mee. Nu was het weer zoals vanouds."

Bij de Efteling in Kaatsheuvel verliep de zomer meer geleidelijk dan anders. Woordvoerder Steven van Gils: "De drukte begon bij ons al in het voorjaar en dat liep de hele zomer door." Normaal is de laatste week van de vakantie extra druk, maar dat viel dit jaar mee. "Het was dus eigenlijk de hele zomer gezellig druk, maar nooit te druk."