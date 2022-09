Luchthaven Eindhoven bestaat 90 jaar: van grasbaan naar miljoenen reizigers

Feest bij het vliegveld van Eindhoven: de luchthaven bestaat deze maand negentig jaar. Omroep Brabant dook in de rijke geschiedenis. Van de eigen vliegdienst van Philips tot de molen die tijdens de oorlog de verkeerstoren camoufleerde. De luchthaven groeide van slechts een grasbaan in het begin tot een vliegveld met miljoenen reizigers nu.

Al in de jaren twintig werd er gelobbyd voor een eigen vliegveld in Eindhoven en op 10 september 1932 was dan eindelijk de grote dag: vliegveld Welschap werd feestelijk geopend door de minister van Verkeer en Waterstaat. De officiële opening werd op posters aangekondigd met: ‘Het zuiden zal uit zijn isolement worden verlost’. De start- en landingsbaan was in het begin niet meer dan een grasbaan.

Een paar jaar na de opening kwamen de eerste lijnvluchten van KLM en kon je vanaf Welschap naar steden als Amsterdam, Rotterdam en Groningen vliegen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de Luftwaffe het vliegveld in bezit en gaf het de naam Fliegerhorst Eindhoven. De verkeerstoren werd door de Duitsers gecamoufleerd als molen.

Herculesramp

In 1944 werd het vliegveld bevrijd. Daarna is het altijd een militaire basis geweest. Na de oorlog zaten er voornamelijk Britse en Canadese eenheden. In 1952 werd de vliegbasis overgenomen door de Koninklijke Luchtmacht die er tot in de jaren negentig straaljagers stationeerde.

Voortaan gebruikte defensie het vliegveld voor transporten en kwamen hier militaire transportvliegtuigen. Het dieptepunt in de geschiedenis van het vliegveld is het neerstorten van een Hercules C-130 transportvliegtuig in 1996, beter bekend als de Herculesramp. Er kwamen 34 militairen om het leven.

Vliegbasis Eindhoven is altijd een speciaal vliegveld geweest omdat ook anderen de luchthaven mochten gebruiken, zoals Philips. Jarenlang had het bedrijf zelfs een eigen vliegdienst op de vliegbasis. Ook gebruikte KLM het vliegveld en waren er weer lijndiensten binnen Nederland en naar Londen.

Verhuizing

Het vliegveld zorgde voor geluidsoverlast en daarom kwam er in 1984 een verhuizing. Op een andere plek kwam er een nieuw vliegveld met een nieuwe landingsbaan. Op de oude plek kwam later woonwijk Meerhoven. Het oorspronkelijke luchthavengebouw met de verkeerstoren is bewaard gebleven en herinnert nog aan de geschiedenis van wijk.

Op de nieuwe locatie opende ook meteen Eindhoven Airport in 1984 de deuren: een luchthaven met een aankomst- en vertrekhal, gericht op burgervluchten. Alleen kleine toestellen tot vijftig stoelen vlogen er. De luchthaven maakt gebruik van de start- en landingsbaan van defensie. Ook de verkeerstoren, brandweer, de meteorologische dienst en de vogelwacht zijn militair.

De lijnvluchten van Eindhoven Airport gingen in het begin naar Amsterdam, Hamburg, Parijs en Londen. Het waren alleen zakenvluchten, bijna altijd voor Philips. Opvallend in deze tijd: op zaterdag en zondag was het vliegveld dicht.

Eind jaren tachtig kwam pas de eerste vakantievlucht van Eindhoven Airport naar Mallorca, van Neckermann. De komst van vliegmaatschappij Ryanair in 2002 naar Eindhoven was een grote aanjager voor andere vliegmaatschappijen.

In het eerste jaar in 1984 maakten 108.000 reizigers gebruik maakten van Eindhoven Airport. In recordjaar 2019, nog voor corona, waren het 6,7 miljoen reizigers. Het is inmiddels de grootste regionale luchthaven van Nederland.

• Verwachting in 2022: tussen de 5 en 6 miljoen passagiers.

• Verwachting toekomst: 7 miljoen passagiers per jaar. Dit kan alleen door grotere toestellen want het aantal vliegbewegingen zal niet omhooggaan de komende jaren.

• Aantal bestemmingen in 1984: vier. Nu: ongeveer 85.

• In de winter: zo’n 300 vertrekkende en 300 aankomende vluchten per week.

• In de zomer: 400-450 vertrekkende en aankomende vluchten per week.