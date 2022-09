Dat is schrikken: vrouw vindt schorpioen in reiskoffer

Een vrouw uit Veghel schrok hevig toen ze haar koffer thuis opende na een reis naar Costa Rica. Een levende schorpioen was onbedoeld met haar meegereisd. De Dierenambulance Brabant Noord-Oost heeft het dier opgehaald.

Het dierenpark is de enige in de omgeving die dit soort exoten mag opvangen. "Daar wisten ze al snel dat het om een Aziatische schorpioen gaat. Zo'n beestje kan zeker met de warme temperatuur nu lang overleven in het wild."

Het is niet de bedoeling dat de schorpioen hier de vrije natuur ingaat. Hij kan daar flinke schade aan toebrengen namelijk. Van Lieshout: "In Tilburg kijken ze nu wat er met het dier moet gebeuren."

Hij heeft nog wel tips voor vakantiegangers die geen schorpioen, vogelspin of ander dier willen meenemen uit het buitenland. Zit je in een land als Costa Rica? "Houd je koffer dan zoveel mogelijk dicht. Ook is het slim om je koffer altijd even te checken op gekke dieren voordat je vertrekt."