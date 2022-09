Man wordt uit auto geslingerd bij ongeluk op A58 en raakt zwaargewond

Een automobilist is maandagnacht bij een ongeluk op de A58 bij Breda uit zijn auto geslingerd en zwaargewond geraakt. Dat gebeurde nadat hij door onbekende oorzaak de vangrail raakte en meerdere keren met zijn auto over de kop sloeg. Hulpdiensten die op de plek van het ongeluk kwamen, vonden daar een totaal vernielde auto.

Op de bijrijdersstoel zat een gewonde man van 24 uit Zaandam. De zwaargewonde bestuurder, een man van 21 uit Zaandam, lag tussen de auto en de vangrail. De eerste meldingen van het ongeluk kwamen rond half twee bij de politie binnen. Een auto, komende vanuit Etten-Leur, was op de A58 meerdere keren over de kop gegaan. Dit gebeurde in de bocht in de richting van Rotterdam.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het ongeluk landde onder meer een traumahelikopter op de snelweg. De weg was na het ongeluk uren dicht voor politieonderzoek. Dit zorgde voor lange files in de ochtendspits.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Wat nu duidelijk is, is dat de auto in een bocht in ieder geval de vangrail heeft geraakt waarna de wagen meerdere keren over de kop sloeg en tegen de vangrail tot stilstand kwam.

Tijdens het over de kop gaan, is de bestuurder uit de auto geslingerd. Mogelijk omdat hij geen gordel droeg, zo laat de politie weten. De bijrijder die lichtgewond raakte, had zijn gordel wel om. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.