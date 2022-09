Laura (25) kan niet aan woning komen en stopt noodgedwongen als raadslid

Raadslid Laura de Waal (25) trekt zich terug uit de Woensdrechtse raad. De reden: ze kan geen woning vinden binnen de gemeentegrenzen. Raadsleden moeten van de wet namelijk wonen in de gemeente waar ze raadslid zijn. "Ik hoop dat woningstichtingen hun beleid gaan aanpassen."

In de tussentijd kon ze bij familie terecht. En zelfs partijgenoten boden logeeradresjes aan. Ze logeerde bij haar nicht en kon vier maanden gebruikmaken van een woning in Putte. Inmiddels logeert ze weer bij andere familieleden. “Na drie jaar gaat dat zowel fysiek als mentaal niet meer”, vertelt ze.

Ze startte haar werk in de gemeenteraad met veel politieke ambities. “Ik wilde de wereld veranderen en wat zeggen over de bureaucratie." Ook wilde ze de woningnood aanpakken en meer voorzieningen voor jongeren regelen. Dit jaar behaalde ze zelfs 297 voorkeursstemmen. "Door mijn keuze voelt het nu alsof ik mensen laat vallen. Dat ik er fysiek niet kan zijn voor hen, voelt als een teleurstelling.”

Maar het is het gevolg van het feit dat ze geen huis kan vinden in Woensdrecht. Het is namelijk een formele vereiste dat raadsleden vanaf hun kandidatuur in de gemeente wonen waar ze raadslid worden. Uitzonderingen maakt de wet niet. Ondanks haar probleem vindt Laura dit terecht. “Je moet er zijn om het volk te vertegenwoordigen. Ik wil weten hoe het gaat in Woensdrecht.”

Inmiddels is ze de tijdelijke oplossingen beu. “Ik wil aan mijn toekomst bouwen, maar ik kan niet verder kijken dan drie maanden. Voor hetzelfde geld sta ik over een tijdje op straat.” Van woningcorporatie Stadlander en woningstichting Woensdrecht verwacht ze na al die tijd weinig meer. Stadlander schrijft haar na drie jaar inschrijving namelijk weer uit. "Dat is hun beleid. Ik begin weer vanaf nul.”