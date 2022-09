Vincent Kortbeek uit Vught nieuwe technisch directeur Atletiekunie

Vincent Kortbeek uit Vught is de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie. De 39-jarige voormalig atleet en bobsleeër is blij met zijn nieuwe baan en kijkt ernaar uit. “Ik ben goed bekend met de wetten van de topsport en kan helpen op de sterke basis die de Nederlandse atletiek heeft te verbeteren.”

Vincent Kortbeek is nu nog werkzaam bij de Talent Academy Group. Daarvoor was hij technisch directeur van de Bob- en Sleebond Nederland. Kortbeek ziet een sterke basis bij de Nederlandse atletiek en ziet voor zichzelf een duidelijke toegevoegde waarde.

"Die topsportmentaliteit, samen met mijn ervaring in management en coaching in sport, zorgen ervoor dat ik een belangrijke bijdrage kan leveren."

Bobsleeën en hordenlopen

In 2006 deed Kortbeek aan de Olympische Spelen mee als bobsleeër. In 2009 mislukte de kwalificatie voor de Spelen en stopte hij. In 2010 werd hij Nederlands Kampioen op de 400 meter horden.

Kortbeek begint op 1 november bij de Atletiekunue. Hij is de opvolger van Ad Roskam.