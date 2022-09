Gravende bevers stuiten op een muur van gaas in de dijk

Op steeds meer plekken in Brabant veroorzaken bevers door hun graafwerk grote problemen aan dijken. Om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken, plaatst Waterschap Aa en Maas stukken gaas met platen in de grond bij de Empelsedijk in Den Bosch. “Het is de eerste keer dat we antigraafgaas in Brabant gebruiken”, zegt Ronald Wolters van het waterschap.

Langs de oevers van de plas het Groote Wiel zijn een paar door bevers gegraven gangen nog goed te zien. Bij een paar gemarkeerde stokken in het water vertelt Wolters hoe gevaarlijk het is als er gaten in de dijk komen. “Als er water vanuit de plas in die gaten komt, dan worden die gaten steeds groter. Er kan zelfs een waterstoom ontstaan van de ene kant naar de andere kant van de dijk. Dan kan de dijk gaan inzakken en dat wil je natuurlijk niet.”

“Bevers knagen niet zomaar door het gaas heen.”

Over een paar dagen kunnen bevers niet meer graven in de dijk, want aan de rand van de plas wordt de komende weken gaas de grond in getrild. “Dat gaas is supersterk. Bevers knagen daar echt niet zomaar doorheen”, zegt Wolters. “En het zit vier meter de grond in, dus de kans is heel klein dat bevers daar onderdoor een gang kunnen graven.” Maar hoe werkt het dan? “We leggen het gaas tussen twee staalplaten. Die trillen we de grond in”, legt Hugo Assink van het bedrijf Dike Protection Systems uit. “Als we de staalplaten uit de grond halen, blijft het gaas zitten en dan kan de bever dus niet meer graven op die plek.”

Het gaas wordt tussen twee stalen platen gelegd en de grond in getrild (foto: Megan Hanegraaf).

“We twijfelden of het écht zou gaan werken.”

Het is de eerste keer in Brabant dat dijken op deze manier worden beschermd tegen bevers. Wolters: “We twijfelden of het wel écht zou gaan werken. Een paar weken geleden werd het aan de andere kant van de rivier, in Hedel, ook op deze manier gedaan. Toen ben ik gaan kijken en zag ik hoe ze dat daar deden. Dat heeft mij wel vertrouwen gegeven. Maar uiteindelijk zal de tijd leren of het echt werkt.” Maar voor nu is het waterschap blij met deze diervriendelijke oplossing. “Uiteindelijk gaat veiligheid boven de natuur, maar we willen de natuur zo min mogelijk verstoren. Op deze manier kan de bever toch zijn ding blijven doen zoals burchten bouwen en graven op andere plekken. En zorgen wij tegelijk voor de veiligheid op de dijk”, zegt Wolters.