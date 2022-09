Nathalie bodypaint Spookslot op haar lijf als eerbetoon

Duizenden mensen namen zondagavond afscheid van het Spookslot in de Efteling. Nathalie van Os deed dat op een wel heel bijzondere manier: ze beschilderde haar lijf met allerlei taferelen uit het Spookslot.

Het kostte Nathalie maar liefst elf uur om de bodypaint aan te brengen. “Ik doe dat gewoon zelf, voor de spiegel. Ik ben ’s middags om vier uur begonnen en ’s nachts om drie uur was ik klaar. Toen heb ik snel video’s en foto’s gemaakt voor Nat's Schminkfeest op TikTok , Instagram en Facebook . En daarna is het gelijk weer afschminken. Zo gaat dat.”

Voor Nathalie, die in het dagelijks leven in een kledingwinkel werkt, is het schminken en bodypainten een uit de hand gelopen hobby. Op haar social media staan talloze foto’s en filmpjes van haar werk. “Negen jaar geleden kwam mijn dochter geschminkt terug van een feestje. Dat vond ik zo leuk, dat ik dat ook wilde gaan doen. Ik tekende al graag, dus de stap was snel gezet.”