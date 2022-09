Luuk (23) is schoenmaker, maar daar zijn er steeds minder van

Het is een echt oud ambacht: schoenmaker. Maar er zijn steeds minder van, blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij de Kamer van Koophandel. In schoenmakerij de Leermeester in het centrum van Eindhoven merken ze daar dinsdagmiddag gelukkig nog niks van. Luuk van de Waal (23) is daar druk bezig met het repareren van een paar merkschoenen.

Lola Zopfi Geschreven door

Een paar klanten staan geduldig te wachten als Luuk achter in de winkel bezig is met het repareren van een paar sneakers. "Ik kom zo bij u!", roept hij. Ondertussen werkt hij de naald en draad van de machine door de schoen heen. "Ik was op mijn dertiende al gek op schoenen", vertelt hij. "Op school was ik dol op van die Jordan sneakers, ik was eigenlijk altijd al met schoenen bezig." De vrouw in de winkel wil graag dat haar tasje gemaakt wordt, een klusje dat volgens Luuk zo gedaan is. Behendig naait hij het leer weer bij elkaar. "Je krijgt op zo'n dag allerlei verschillende opdrachten, dat maakt het werk juist zo leuk", lacht hij.

Een van de dingen waar Luuk goed in is, is het herstellen van hakken (foto door: Lola Zopfi).

Dat Luuk op zo'n jonge leeftijd zo'n oud ambacht uitoefent zorgt volgens hem nooit voor problemen. "Klanten vinden het juist heel leuk en ze vragen soms speciaal naar mij. Als ik bijvoorbeeld op een feestje ben en vertel wat voor werk ik doe reageren mensen soms wel verbaasd. Maar ze vinden het wel altijd heel leuk." Dat er steeds minder schoenmakers zijn, vindt Luuk zonde, maar volgens hem is er ook iets aan te doen. "Schoenen veranderen heel erg. Tegenwoordig draagt iedereen sneakers. Dat geeft nieuw werk, zoals het schoonmaken van sneakers."

Links liggen zooltjes klaar om gebruikt te worden (foto: Lola Zopfi).