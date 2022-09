Rai Vloet verruilt Kazachse voor Russische competitie

Voetballer Rai Vloet verruilt de Kazachse competitie voor de Russische competitie. De 27-jarige middenvelder verkast naar FK Oeral, dat na acht duels laatste staat in de Russische competitie.

Vloet raakte vorig jaar in opspraak omdat hij betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval op de A4. De voetballer zat in november van 2021 samen met een vriend in een auto die achterop een andere auto knalde. Een van de inzittenden, een 4-jarig jongetje, overleed aan de gevolgen van de botsing.

Begin dit jaar werd Vloet weer opgenomen in de wedstrijdselectie van Heracles Almelo en dat leidde tot veel ophef. Zo roerde een deel van de achterban zich. De supporters vonden het onacceptabel dat Vloet zo snel na het ongeluk weer op het veld terugkeerde.

Eind maart verruilde Vloet Heracles voor FC Astana uit Kazachstan.