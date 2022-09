Auto over de kop bij Someren: twee gewonden, A67 helemaal dicht

De A67 van Venlo in de richting Eindhoven is woensdagochtend dicht. Dit nadat bij Someren een auto over de kop is gegaan. Het ongeluk waarbij ook een vrachtwagen en een andere auto betrokken waren, gebeurde rond acht uur. Volgens een 112-correspondent zijn twee automobilisten gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Sandra Kagie Geschreven door

Door het ongeluk loopt het verkeer vast tussen de afrit Liessel en de afrit Someren. De vertraging hier is rond negen opgelopen tot een uur. Weg dicht tot 11.15 uur

De verwachting is dat de A67 zeker tot kwart over elf woensdagochtend is afgesloten voor onderzoek. Het advies is om tot die tijd om te rijden via Roermond en Weert (A73, N276, A2).

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision.