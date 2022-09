Auto over de kop bij Someren: twee gewonden naar het ziekenhuis

Bij een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's op de A67 is woensdagochtend rond acht uur een auto over de kop geslagen. Volgens een 112-correspondent raakten bij het ongeluk twee automobilisten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De snelweg van Venlo in de richting Eindhoven was na het ongeluk ruim twee uur dicht. Hierdoor moesten andere weggebruikers rekening houden met behoorlijk wat vertraging.

De verwachting was dat de A67 tot kwart over elf woensdagochtend dicht zou zijn, maar uiteindelijk lukte het iets eerder de weg weer vrij te maken. Vanaf half elf was omrijden via Roermond en Weert niet meer nodig.