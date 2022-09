Sportclubs bezorgd om stijgende energieprijzen: 'Contributie moet omhoog'

De stijgende gas- en energieprijzen raken ook Brabantse sportclubs en verenigingen. De zorgen zijn groot en het verhogen van de contributies en kantineprijzen lijkt onvermijdelijk. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. "We zouden ook het douchen kunnen afschaffen. Dat doen we liever niet, maar het zou wel een grote besparing opleveren."

Veel verenigingen zitten met de handen in het haar. "We waren blij dat we de coronaperiode goed door zijn gekomen, maar nu beginnen de zorgen opnieuw", zo laat voetbalclub SV Valkenswaard weten. "De energiekosten die gepaard gaan met het runnen van een grote vereniging zijn al behoorlijk, en nu gaat dat nog duurder worden door de extreme prijsstijgingen." En dat gaat ten koste van andere investeringen die ze daardoor niet meer kunnen doen, zegt de Valkenswaardse club.

"Je wilt een betaalbare hobby blijven."

Bij Scouting Boxtel delen ze deze zorgen. "Onze energierekening gaat sowieso hoger worden, maar hoeveel hoger? Wat moeten we daarvoor gaan laten? Ons gebouw is de komende jaren aan groot onderhoud toe, maar kunnen we dat nog wel betalen?" Ze vrezen voor een gat van duizenden euro's in de begroting. Gelukkig hebben ze de afgelopen jaren geïnvesteerd in verduurzaming. "Daar is nog verbetering mogelijk. Maar je wilt ook een betaalbare hobby blijven."

"We hopen dat onze leden deze kosten kunnen dragen."

Bij SV Valkenswaard zien ze het verhogen van de contributie als een mogelijke oplossing. "Dat zal onvermijdelijk zijn. En ook fuseren zal op de lange termijn misschien wel moeten. We zouden eventueel ook het douchen kunnen afschaffen. Iets waar we liever niet aan beginnen, maar het zou wel een enorme kostenbesparing opleveren." Veel verenigingen hopen op financiële steun vanuit de overheid. Maar tot die tijd zullen veel verenigingen er niet aan ontkomen om de kosten door te berekenen aan de leden. Ook Hockeyclub Cranendonck ziet geen andere oplossing: "We kunnen enkel de contributie verhogen en hopen dat onze leden deze kosten kunnen dragen."

"Sporten moet niet iets worden voor de elite."

En dat is voor velen maar de vraag. De contributieverhoging kan volgens veel verenigingen niet eeuwig blijven doorgaan. Dat vindt ook VV Dongen: "Contributieverhoging is voor veel leden een probleem aan het worden. Ook de leden hebben te maken met de enorme stijgende kosten in hun eigen omgeving." Voetbalclub Gloria UC uit Baarle-Nassau vreest dat een contributiestijging op termijn zelfs leden kan gaan kosten. SC Welberg uit Steenbergen deelt die zorgen. Binnenkort loopt hun energiecontract af en ze houden hun hart vast. "Door de huidige inflatie zijn een simpele bal tot basisbehoeften als gas en elektra zo duur dat het de vraag is of een contributieverhoging de kosten dekt." De voetbalclub uit Steenbergen wil niet al deze kosten blijven doorberekenen aan haar leden. "Sporten moet niet iets worden voor de elite, maar laagdrempelig blijven voor iedereen."

"Als er niets gebeurt zullen er meerdere verenigingen omvallen."