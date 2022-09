Haal je paraplu maar tevoorschijn: het gaat lang en hard regenen

Er komt voorlopig een eind aan de warme nazomer. Aan het eind van de nacht van woensdag op donderdag trekken er flinke regenbuien over onze provincie. De buien trekken vanuit België richting het noorden van Nederland en komt aan het begin van de donderdagochtend door onze provincie heen. Na een korte droge periode kunnen er in de middag ook losse onweersbuien ontstaan.

Het is volgens Johnny Willemsen van Weerplaza nog lastig te voorspellen waar de meeste regen gaat vallen. "In de meest natte gebieden kan er zo'n 20 millimeter regen vallen, de droge gebieden maximaal 5 millimeter. Waar deze gebieden precies liggen is nu niet te voorspellen. Afgelopen nacht was het westen van Brabant nog droog maar dat kan morgen zomaar anders zijn."

Ochtendspits

Maar voornamelijk tijdens de ochtendspits kunnen er veel problemen ontstaan. Gedurende die periode wordt de meeste regen verwacht. De buien van donderdagochtend zijn een voorbode voor het weekend: dat wordt ook nat en koel. De komende dagen schommelt de temperatuur rond de 20 graden.

Toch is er ook een positieve kant aan de hoeveelheid hemelwater die we op ons dak krijgen. De buien van de komende dagen helpen mee om de droogte in de provincie te bestrijden. "Het is geen grote hap die eruit genomen wordt maar het is een begin."