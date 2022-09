Snelweg afgezet om zwaan met een gebroken pootje te redden

Op de A50 is woensdagmorgen een zwaan gered. De linker rijbaan werd even afgesloten omdat het dier niet meer uit de middenberm kon komen.

De zwaan was gewond aan de poot en kon niet meer zelf wegkomen. De dierenambulance kwam op verzoek van Rijkswaterstaat helpen om het beest daar weg te krijgen.

De medewerkers van de dierenambulance wisten de zwaan te vangen en af te voeren in een speciale zwanentas. Het dier is naar de vogelopvang gebracht. Na herstel wordt de zwaan weer vrijgelaten in de natuur.