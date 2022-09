Bodø/Glimt is kleiner dan Willem II, maar toch is PSV gewaarschuwd

In het stadion van Bodø/Glimt passen nog geen 5000 supporters en qua begroting is het te vergelijken met Willem II. Toch is iedereen bij PSV op zijn hoede voor de Noorse stuntclub. “Ik schat ze hoog in.”

Nog geen jaar geleden verbaasde Bodø/Glimt vriend en vijand. In eigen huis werd AS Roma met 6-1 verslagen en ook later in de kwartfinales van de Conference League waren de Noren met 2-1 te sterk voor de uiteindelijke winnaars.

Eerder werd in Noorwegen ook Celtic van het veld gevoetbald. Wie het plaatje nog breder trekt ziet dat de Noren al dertien thuiswedstrijden in Europees verband niet zijn verslagen. Geluk voor PSV is dat donderdag eerst de thuiswedstrijd op het programma staat.

Gevaarlijke familieclub

Toch zegt het genoeg over de kwaliteiten van het kleine Noorse clubje. Het geheim van de Noorse ploeg zit hem in een aantal facetten. Eén daarvan is een trainer die al sinds 2017 bij de club zit. Kjetil Knutsen ligt erg goed bij de spelers en dat is terug te zien op het veld. De spelers zelf zijn vooral voetballers uit de omgeving. Zo’n 40 procent van de selectie moet uit het noorden van Noorwegen komen.

De familieclub is ondanks een begroting van ‘maar’ zeven miljoen dus niet te onderschatten. Dat weet ook Ruud van Nistelrooij. “Deze ploeg heeft zich op de kaart gezet. Iedereen herinnert zich de wedstrijd tegen AS Roma. Zij bepalen de standaard in Noorwegen. We ontvangen Bodø/Glimt met veel respect.”

Meevaller

Bodø/Glimt staat vooral bekend als een veel scorende ploeg. Het wil graag de bal hebben en de tegenstander onder druk zetten. Een meevaller voor PSV is dat de topscorer van de Noren niet meedoet in Eindhoven. Amahl Pellegrino scoorde al negentien keer in evenveel wedstrijden.

Van Nistelrooij ziet het niet als een voordelig gegeven. “Met de speelstijl die Bodø/Glimt hanteert krijgt elke spits veel kansen. Dus het maakt niet uit wie daar staat. De spelers om de aanvallers heen creëren de kansen.”

Ook Xavi Simons laat zich er niet door afleiden. “Bodø/Glimt is gewoon een topploeg.”