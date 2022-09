45 minderjarige asielzoekers uit Ter Apel opgevangen op vakantiepark

Op het recreatiepark Ponderosa in Ulicoten worden de komende zeven weken 45 minderjarige asielzoekers opgevangen. Het gaat om kinderen van vijftien en zestien jaar. De kinderen zitten nu nog in het opvangcentrum in Ter Apel. Nidos, een jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen, zorgt voor deze opvangplekken.

Jeugdzorgorganisatie Sterk Huis zorgt dag en nacht voor de begeleiding van de kinderen. Zij zorgt ervoor dat de kinderen in Breda naar school gaan en er buiten schooltijd activiteiten voor ze worden georganiseerd. Burgemeester Marjon De Hoon – Veelenturf vindt het belangrijk dat de kinderen in een veilige omgeving worden opgevangen. "Met de tijdelijke opvang van deze kinderen bieden we de kinderen dat wat ze nu nodig hebben." Alleen naar Nederland

De kinderen komen voor driekwart uit Syrië, het overige kwart heeft verschillende nationaliteiten. Alle kinderen zijn nog maar kort in Nederland en zijn alleen naar ons land gereisd. De situatie in Ter Apel is door de toestroom van vluchtelingen verre van ideaal. Nidos zorgt dat de minderjarige asielzoekers een veilige opvang krijgen. Op het recreatiepark Ponderosa zijn chalets ingericht waar de kinderen de komende weken zullen verblijven.