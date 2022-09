Henk gaat liever naar het toilet als André Hazes wordt gedraaid

De stembus van de Top 900 stopte woensdag in Helmond. Inwoner Henk Bierings kwam langs om zijn lijstje met daarop zijn lievelingsliedjes in te leveren. En daar staat André Hazes in elk geval niet op.

Terwijl Jordy Draait Door volop bezig is, fietst Henk het Piet Blomplein op. Hij is groot fan van Omroep Brabant en is speciaal gekomen om zijn stemmen voor de mooiste muzieklijst door te geven.

'Echt een kleine jongen'

Henk weet heel goed waarop hij wel en niet gaat stemmen. Vooral niet op André Hazes. Daar heeft hij een bloedhekel aan. "Als deze artiest wordt gedraaid als ik in de kroeg staat dan ben ik op het toilet te vinden."

In alles is te merken dat hij geen fan is van de Amsterdamse zanger. "Als je een vrouw voor van alles en nog wat uitmaakt en ook nog agressie toont, maar vervolgens wel op televisie gaat zitten huilen, dan ben je echt een kleine jongen", zegt Henk stellig.

Henk hartje Volendam

Henk draagt Volendam een warm hart toe. Zijn lijstje ademt de palingsound. “Ik ben een echte The Cats-fan, van Lea en One Way Wind tot Be My Day." Maar Henks echte nummer 1 is Sailing Home van Piet Veerman. “Ik hoorde het liedje voor het eerst en het was meteen een schot in de roos. Ik heb er echt iets speciaals mee.”

