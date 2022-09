Gevonden lichaam is van vermiste matroos in Moerdijk

Het lichaam dat in Moerdijk in het water is gevonden is van de vermiste matroos. Dat laat de politie donderdagmiddag weten. Volgens de politie is het slachtoffer van Oost-Europese afkomst. De politie probeert via de ambassade in contact te komen met de nabestaanden. De Arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht.

Liam Toll Geschreven door

De matroos was sinds woensdagmiddag vermist. Hij was voor het laatst gezien door de kapitein van het schip. Bij de zoekactie door de hulpdiensten was al een pet in het water gevonden. De zoektocht werd woensdag gestaakt vanwege de duisternis. Donderdagochtend ging de zoektocht verder. Daarbij is het lichaam van de man gevonden.