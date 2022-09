Van Nistelrooij: 'Ik heb nooit gezegd dat PSV kampioen moet worden'

Natuurlijk was er teleurstelling bij PSV na afloop van het gelijkspel tegen Bodø/Glimt. Maar trainer Ruud van Nistelrooij bekeek veel aspecten ook van een andere kant. Hij trok het verhaal breder en ziet een goede ontwikkeling van zijn ploeg. Verder had hij ook een bijzondere boodschap naar de buitenwereld.

In twee weken tijd verliest PSV van Rangers FC en FC Twente, en speelt het teleurstellend gelijk tegen Bodø/Glimt. Het is een understatement door te veronderstellen dat de Eindhovenaren niet in vorm zijn. Maar Van Nistelrooij probeerde na afloop alles toch positief te belichten.

“Ik bekijk het breder dan een paar slechte resultaten. We zijn al elf wedstrijden onderweg. We hebben twee keer verloren. Ik bekijk het vanaf het begin van de voorbereiding tot nu. Ik ben dan tevreden over de ontwikkeling van het team. We zetten reuzenstappen in vergelijking met de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld.”