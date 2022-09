Geen treinen door staking bij NS, maar drukte op de snelweg valt mee

Bijna alle treinen van de NS rijden vrijdagochtend niet, maar dat zorgt niet voor extra drukte op de snelweg. Volgens de ANWB is het niet drukker dan normaal.

Rust op stations Weinig mensen laten zich verrassen door de staking. Ook op treinstations in Brabant is het rustig. Bij station Den Bosch staan alleen mensen bij de bushaltes. De meeste reizigers hebben begrip voor de staking, maar vinden het wel vervelend dat ze niet met de trein kunnen.

"Op vrijdagochtend is het normaal al rustig", stelt een woordvoerder van de ANWB bij het ANP. "Dat is nu niet anders." Mogelijk ontstaat er later op de vrijdag wel drukte, door de start van het weekend.

Nauwelijks verdwaalde reizigers

Een andere reiziger is onderweg naar de Efteling. Hij reisde donderdag alvast met de trein naar Den Bosch. Vrijdag gaat hij het laatste stuk met de bus om toch op tijd in het pretpark te komen. "Iedereen heeft er last van. Voor mij betekende het dat mijn vakantie een dag eerder begon."

In Tilburg zijn ook nauwelijks verdwaalde reizigers te bespeuren vrijdag. Eén man probeert een treinkaartje te kopen via een automaat. In het Engels vertelt hij dat hij niet weet van de staking. "Ik moet naar een doktersafspraak. Nu moet ik met de bus en dat is erg duur", zegt hij teleurgesteld.

Chaos voorkomen

Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen staakt, omdat zij in hun nieuwe cao betere afspraken willen maken. Door de impact van die staking besloot de NS in heel Nederland geen treinen te laten rijden. Zo willen ze chaos op perrons voorkomen.