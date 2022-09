Code geel voor pittige regenbuien, kans op wateroverlast

Er komen flink wat plensbuien aan de komende uren en daarom heeft het KNMI voor vrijdagmiddag code geel afgekondigd voor onze provincie. Er kan in de middag en avond veel regen in korte tijd vallen, op sommige plekken zelfs tot 50 millimeter.

Het meeste hemelwater komt in de westelijke helft van de provincie naar beneden, verwacht meteoroloog Raymond Klaassen, van Weerplaza. Dat kan daar op sommige plekken mogelijk voor wateroverlast zorgen.

Dit weekend wordt het wat beter. In de loop van zaterdag trekken de buien weg en het weekend heeft dan ook twee gezichten, vertelt Klaassen. Zaterdag is het in de ochtend overwegend bewolkt, vallen er wat buien en kan het gaan onweren. "In de loop van de dag klaart het wel vanuit het zuidwesten op, maar ik zou de paraplu toch bij de hand houden." Het wordt die dag zo’n 20 graden.

Zondag wordt een stuk beter. “Er trekt een hogedrukgebied over en er staat minder wind.” Er is een mix van stapelwolken en zon en met 22 tot 23 graden ziet het er aangenaam uit.

Warm begin nieuwe week

Ook voor maandag zien de voorspellingen er volgens Klaassen goed uit. De stroming draait maandag naar het zuidoosten en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt flink en de temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Het blijft dan waarschijnlijk ook droog. Dinsdag wordt dan weer wat wisselvalliger. Vanuit het noorden komen er dan buien aan, maar Brabant heeft daar als laatste last van.