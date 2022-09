Frans werkt al bijna 40 jaar bij Eindhoven Airport: 'Geen dag is hetzelfde'

De luchthaven van Eindhoven bestaat dit weekend negentig jaar. Het is een militair vliegveld waar Eindhoven Airport ook gebruik van maakt. Als jonge kerel begon Frans van den Broek bij Eindhoven Airport te werken. Hij was medewerker 26 en moest letterlijk alles doen: van tickets uitschrijven tot de passagiers met de bus naar het vliegtuig brengen. Nu werken er duizend tot 1500 mensen per dag. Frans laat zien wat er de afgelopen veertig jaar zoal veranderd is.