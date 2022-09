Hoge energierekening probleem voor zwembaden, maar niet in Hilvarenbeek

De stijgende energierekening gaat voor zwembaden een groot probleem worden. Maar niet in Hilvarenbeek. Het zwembad daar wordt al een aantal jaar gasloos verwarmd. “Daar zijn we nu natuurlijk ontzettend blij mee”, vertelt Laco-directeur Bert Lavrijsen.

De temperatuur van het water in een zwembad is normaal gesproken tussen de 29 en 30 graden. Om het bad van 25 bij 15 meter warm te houden moest er bij sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek dus flink gestookt worden. “Waar we toentertijd 20 cent per kuub betaalden, is dat nu tien keer zo duur geworden”, vertelt Lavrijsen. “Als je bedenkt dat we 100.000 vierkante meter per jaar aan gas verbruikten, kun je wel uitrekenen hoeveel geld dat scheelt.”

600 zonnepanelen

Het zwembad is vier jaar geleden helemaal vernieuwd en was het eerste volledige elektrisch verwarmde zwembad in Nederland. Op het dak van het pand liggen zo’n 600 zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Warmtepompen zetten die energie om, zodat het gebouw en het zwemwater verwarmd worden.

“In de zomer hebben we daardoor voldoende energie, maar in de winter moeten we extra inkopen”, legt de directeur uit. Volledig energieneutraal is het systeem dus niet. “De prijs voor elektra stijgt ook, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als de gemeente daar nieuwe contracten voor moet afsluiten.”

Niet alleen in Hilvarenbeek, ook bij de Tongelreep in Eindhoven zijn ze in de afgelopen jaren overgegaan op een gasloos systeem. Zwembaden die nu nog traditioneel stoken zullen dat voorbeeld snel moeten volgen, want anders zullen ze het einde van het jaar mogelijk niet eens halen. Daar vreest de Koninklijke Nederlandse Zwembond voor. “Onze zwembaden in Rucphen, Veghel en Geldrop die nu gebouwd worden krijgen dat al, maar bij de oudere baden zullen we versneld maatregelen moeten nemen”, beaamt Lavrijsen.

Dat kan volgens hem alleen met steun van de overheid, want het is al gauw een investering van een miljoen euro. Ook de sportbonden roepen de overheid daarom op een noodfonds op te starten om de zwembaden open te houden.