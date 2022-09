Willem II houdt met tien man stand tegen PEC, FC Eindhoven medekoploper

Lucas Woudenberg (Willem II) viert zijn treffer tegen PEC. Noicolas Abdat (TOP Oss) in actie tegen Jong Ajax Volgende Vorige 1/2 Lucas Woudenberg (Willem II) viert zijn treffer tegen PEC.

Willem II hield op de zesde speeldag in de Keuken Kampioen Divisie met tien man knap stand tegen koploper PEC Zwolle, 2-2. FC Eindhoven profiteerde daarvan en is na de klinkende 5-0 zege op MVV Maastricht medekoploper. Verder eindigden de wedstrijden van NAC Breda, TOP Oss en Jong PSV in 1-1. Den Bosch verloor met 2-1 van FC Dordrecht en Helmond Sport ging met 2-0 onderuit bij Jong FC Utrecht. Helmond Sport en FC Den Bosch delen nu de laatste plaats.

PEC Zwolle - Willem II 2-2

Willem II kende een bliksemstart tegen koploper PEC Zwolle. Binnen een kwartier stonden de Tilburgers op een 0-2 voorsprong, dankzij doelpunten van Max Svensson en Lucas Woudenberg. In de slotfase van eerste helft kreeg de thuisclub een penalty. Dat gebeurde nadat Schouten een doorgebroken speler neer had gehaald. Dat leverde Schouten een rode kaart op. Lennart Thy verzilverde het buitenkansje, 2-1. Een minuut later maakte Tomislav Mrkonjic zelfs de gelijkmaker. Na rust hield Willem II met tien man knap stand tegen de koploper.. FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-1

FC Den Bosch keek al na twee minuten tegen een achterstand aan. Voor de thuisclub scoorde Aliou Baldé. Na een half uur had FC Dordrecht verder kunnen uitlopen, maar Longo miste een strafschop. In de tweede helft lukte het de Dordtenaren wel. Mauro Savastano tekende voor de 2-0. Ver in blessuretijd redde Teun van Grunsven de eer voor de Bosschenaren.

Kaj de Rooij viert zijn treffer tegen De Graafschap.

De Graafschap - NAC Breda 1-1

NAC Breda kwam voor rust op een 1-0 voorsprong tegen de ploeg uit Doetinchem. Kaj de Rooij kapte een tegenstander uit en krulde de bal fraai in de verre hoek. Na rust zakte NAC wat in. Door de mouwen op te stropen bleef de voorsprong lange tijd op het scorebord staan. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd kwam De Graafschap via een doelpunt van Danzell Gravenberch alsnog langszij. Roda JC - Jong PSV 1-1

De youngsters van PSV maakte het Roda JC af en toe knap lastig. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Mohamed Nassoh zelfs voor de Eindhovenaren, 0-1. Roda JC zette daarna nog aan en pas in de 97ste minuut maakte Dylan Vente de gelijkmaker voor de ploeg uit Kerkrade. FC Eindhoven - MVV Maastricht 5-0

Het gaat FC Eindhoven voor de wind. De ploeg van trainer Rob Penders won met 5-0 van MVV Maastricht. Door dit resultaat is FC Eindhoven nu medekoploper. Voor rust scoorde de Feyenoord-huurling Naoufal Bannis twee keer. Na de pauze liep FC Eindhoven verder uit. De doelpunten van Mawouna Amevor, Ozan Kokcu en Evan Rottier zorgden voor de 5-0 overwinning tegen de Limburgse ploeg.

Noicolas Abdat (TOP Oss) in actie tegen Jong Ajax