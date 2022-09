Valse start van huwelijk: bruidegom rijdt oldtimer total loss

Ieder goed huwelijk loopt weleens een deukje op. Dat geldt ook voor een stel uit Geldrop dat vrijdag in het huwelijk is getreden. Daar bleef het zelfs niet bij een deukje. Hun trouwauto, een oldtimer Rolls Royce, was al na achttien meter total loss. Als dat maar geen voorteken is?

Even terug naar het begin: Joost Verberne is goudsmid in Veldhoven. Hij maakt onder meer trouwringen voor verliefde stellen. "Als ze bij ons hun trouwringen bestellen dan mogen ze gratis gebruikmaken van een van de zeven oldtimers die we hebben. Dat is een extraatje en dat wordt goed ontvangen", vertelt Joost. Zo ook bij het Geldropse stel dat vrijdagochtend in het huwelijk trad. "Ik lever dan de auto af bij de bruidegom en leg uit hoe de auto werkt. Vervolgens geef ik dan een 'rijlesje' aan de bruidegom."

"Na een rit van achttien meter kwam de Rolls Royce tegen een boom tot stilstand."

En daar ging het mis. "De bruidegom was kennelijk zenuwachtig en raakte even de kluts kwijt. Hij trapte op het gaspedaal in plaats van op de rem. De auto schoot vooruit en ramde een lantaarnpaal die als een luciferhoutje knapte. Na een rit van achttien meter kwam de Rolls Royce tegen een boom tot stilstand." De schade aan de oldtimer is groot. Joost vreest dat de auto total loss is. "We zijn allebei flink geschrokken en hebben nog veel spierpijn. De bruidegom had nekklachten en is nog naar de dokter geweest. Maar het viel allemaal wel mee."

"Het wordt verzekeringswerk, het was ook een flinke klap."

Het aanstaande echtpaar is daarna met de eigen auto naar het gemeentehuis gereden en is daar getrouwd. "Vervolgens zijn ze naar Italië gevlogen, daar wordt de rest van de bruiloft gevierd. De bruidegom heeft nog wel gebeld hoe het met me ging." De Rolls Royce raakte dus zwaar beschadigd. "Dat wordt verzekeringswerk. Het was ook een flinke klap. Binnenkort komt een expert kijken. Ik heb nu een auto minder en september is een drukke trouwmaand. Misschien moet ik wel iemand teleurstellen." Boos is Joost niet. "Absoluut niet. Hij kwam heel relaxed over, maar raakte in paniek. Dat kan gebeuren."