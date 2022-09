Meeste regen voorbij, zonniger weer in aantocht

De hevige regenbuien van vrijdagnacht en zaterdagochtend maken deze middag plaats voor de zon. Op sommige plaatsen valt misschien nog wel een bui. De rest van het weekend wisselen wolken en zon elkaar af.

Zaterdag blijft de temperatuur net onder de twintig graden, verwacht Jaco van Wezel van Weerplaza. Zondag wordt het iets warmer en komt de temperatuur rond de 22 graden uit. De zon zal zich dan meer laten zien.

Nazomer

Maandag blijft het waarschijnlijk droog bij zo'n 25 graden. "Een echte nazomerdag, maar het is van korte duur." Vanaf dinsdag krijgen we wisselvalliger weer. Buien trekken dan over Nederland. Of die regen ook Brabant bereikt, is onzeker.

Vanaf donderdag zakt de temperatuur verder onder de 20 graden. Dan lijkt de zomer echt plaats te maken voor de herfst.