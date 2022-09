Automobilist raakt boom bij ernstig ongeluk in Vlijmen

Een man is zaterdagmiddag rond half een bij het Engelermeer in Vlijmen met zijn auto van de weg geraakt. Hij reed hierbij tegen een boom.

De auto kwam uiteindelijk op de Engelenseweg tot stilstand. De brandweer en een traumahelikopter zijn op de plaats van het ongeluk.

Volgens een 112-correspondent is het slachtoffer gereanimeerd. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er nu aan toe is.