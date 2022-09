Bestuurder bestelbus ramt pui winkel in Udenhout, bestuurder gaat ervandoor

Wachten op privacy instellingen... De bestuurder was verdwenen toen de hulpdiensten aankwamen (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De automobilist ramde de pui van de winkel in Udenh0out (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende Vorige 1/3 Bestuurder bestelbus ramt pui van winkel in Udenhout en gaat ervandoor

Een bestuurder van een bestelbus is zondagochtend tegen de pui van de winkel van Nieuwenhuizen Natuursteen gereden op de hoek van de Kreitenmolenstraat met de Handelsweg in Udenhout. Dit gebeurde rond kwart over zeven.

Volgens een 112-correspondent zou de bestuurder met hoge snelheid vanaf de N65 zijn gekomen en schoot de bestelbus op de rotonde rechtdoor. Hek en bloembak geramd

De bestelbus ramde een hek en een grote bloembak voordat die tegen de pui tot stilstand kwam. De 112-correspondent vraagt zich af of de dichte mist een rol gespeeld heeft bij de crash. "Vanwege de weilanden in de omgeving zie je bijna geen hand voor ogen." Dit wordt onderzocht. Zoektocht

Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder verdwenen. De politie zoekt met meerdere eenheden en motoren naar deze automobilist.

De auto schoot door een hek en ramde een bloembak (foto: Toby de Kort/SQ Vision).