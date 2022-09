Duo berooft voetballende tienervluchtelingen van telefoons

Twee Syrische vluchtelingen zijn zaterdagmiddag op het Cruyff Court in het Slotpark in Oosterhout beroofd van hun telefoon. Drie Syrische jongens, tussen de 14 en 16 jaar oud, waren daar aan het voetballen toen ze benaderd werden door twee mannen. Die vroegen eerst in het Arabisch of ze drugs wilden kopen of voor hen wilden werken. Toen ze daar nee op zeiden ontstond een vechtpartij en werden de twee telefoons afgepakt.

De politie vermoedt dat een dader uit Jemen komt. Hij is 1,65 tot 1,70 meter lang en heeft een getinte huidskleur. Hij wordt 19 of 20 jaar oud geschat. Hij heeft zwart haar, een opgeschoren model met krullen. Hij heeft daarnaast een snor en een sikje. Hij is gezet en droeg zaterdagmiddag een zwart jack met een wit T-shirt, een zwarte trainingsbroek en witte schoenen. Donker gevlochten haar

Verdachte twee is volgens de politie van Somalische afkomst. Hij heeft lang, donker gevlochten haar. Hij heeft een smal hoofd en is 1,70 tot 1,80 meter lang.