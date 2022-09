PSV-talent eindwinnaar Vuelta, gastgezin straalt: 'Hebben elke dag gekeken'

In Best is de afgelopen weken met een speciaal gevoel gekeken naar de prestaties van wielrenner Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Spanje. De Belg woonde daar namelijk jarenlang bij Debby en Bart Smetsers in huis toen hij nog voetbalde in de jeugdopleiding van PSV. Maar uiteindelijk koos Remco voor het wielrennen, en met succes. Deze zondag schrijft hij geschiedenis door de Vuelta te winnen. Hij is de eerste Belg in 44 jaar tijd die een grote wielerronde op zijn naam schrijft.

De Ronde van Spanje eindigt deze zondag met een korte, vlakke sprintersetappe naar Madrid. Daarin zal de eindzege van Evenepoel niet meer in gevaar komen. Zijn voornaamste concurrent Enric Mas heeft een achterstand van meer dan twee minuten op de Belg die zaterdag goed stand hield tijdens de laatste bergrit. "Als hij maar op zijn fiets blijft zitten, komt het goed", weet Debby. Haar man knikt: "De rit van zaterdag was spannender dan die van vandaag. Wij schatten in dat de overwinning wel binnen is."

In huize Smetsers is de afgelopen weken massaal meegeleefd met Evenepoel. "Iedere dag hebben we de Vuelta gekeken en elke dag hebben we met Remco geappt", vertelt Debby in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant. Bart en zij hebben nog altijd goed contact met de Belg, die twee jaar bij hen in huis woonde.

"Hij was toen een jaar of 13, 14", vertelt Bart. "Een heel gedreven sportfanaat die heel goed wist wat hij wilde. Hij was meer gedreven dan veel andere jongens. Altijd willen winnen, heel goed op zijn voeding letten, extra trainen voor zichzelf." Zijn vrouw lacht: "Als Remco zondag vrij was, ging hij altijd nog fietsen of hardlopen. Hij bleef maar aan zijn conditie werken. Hij was daar toen al iedere dag mee bezig."