Verrassing voor kersvers bruidspaar: extra woonruimte op het dak

Van je vrienden moet je het hebben. Dat zullen Mark en Nathalie ongetwijfeld hebben gedacht toen het kersverse bruidspaar thuiskwam na hun bruiloft zaterdag. Op het dak van hun huis in Veldhoven stond een caravan met daarop de tekst 'na mauwen over trouwen, niet meer zeuren over verbouwen'.

Onduidelijk is of het jonge stel behoefte heeft aan wat extra woonruimte, maar mocht dat zo zijn dan beschikken ze daarover nu op het dak. Of de lolbroeken die de caravan op het dak hebben gezet ook helpen deze weer naar beneden te krijgen, is niet duidelijk. We hebben Mark en Nathalie nog niet te pakken gekregen om dit te vragen.

We zijn benieuwd of het nu Mark of Nathalie is die zo graag in het huwelijksbootje wilde stappen. En wie er nu dus zijn mond moet houden over een mogelijke verbouwing.

Een caravan op je dak is één ding, maar het kan altijd nóg erger. Wat te denken van Marcel en Bianca die na hun huwelijk hun huis ingepakt in bierkratjes aantroffen. Of bruidegom Peter die zijn tuin na zijn bruiloft vol zag liggen met bierflesjes.

