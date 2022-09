PSV komt met de schrik vrij tegen RKC dankzij penalty in blessuretijd

PSV heeft in de absolute slotfase gewonnen van RKC. Door een benutte strafschop in de blessuretijd wonnen de Eindhovenaren met 1-0 van de club uit Waalwijk. Toch zal het vertoonde spel de zorgen niet wegnemen in en rondom het Philips Stadion.

Ruud van Nistelrooij had op voorhand al veel respect voor RKC en liet weten dat de Waalwijkers absoluut geen makkelijk tussendoortje waren. De trainer kreeg gelijk. PSV had moeite tegen het stugge RKC dat niet naïef naar Eindhoven was afgereisd. Zijn opmerkingen over de Waalwijkse tegenstander werden in allerlei praatprogramma’s geanalyseerd en zelfs uitgelachen. Misschien wel terecht want PSV hoort ook makkelijk te winnen van RKC, maar het huidige PSV zit in een vormdip. Elke tegenstander is op dit moment moeilijk voor de Eindhovenaren. Toch kwam het zondagmiddag met de schrik vrij. Aluminium

Vooral het eerste halfuur was weer heel slecht van de thuisploeg. Al weken overtuigt de ploeg van Van Nistelrooij niet. De eerste serieuze kans kwam van de man van wie je het ook verwacht. Cody Gakpo schoot een vrije trap tegen de lat. Niet veel later raakte hij ook de paal bij een levensgrote kans. Anwar El Ghazi, die mocht aantreden, in de spits maakte weinig indruk. Het zat PSV in de afronding dan misschien niet mee, maar het moet zichzelf achter de oren krabben dat het zo veel moeite heeft tegen RKC. Aan de andere kant verdienen de bezoekers de complimenten. De Waalwijkers speelde realistisch en wisten dat hier een resultaat te behalen viel.

Frustratie

Naarmate de wedstrijd vorderde ging PSV slordiger spelen. Toch raakte het via Guus Til weer de lat. Het gaf aan dat de gifbeker bij de Eindhovenaren nog niet leeg was. De frustraties in Eindhoven liepen verder op. RKC dat steeds meer ging tijdrekken bleef toch relatief eenvoudig overeind. Kansen uit open spel waren er nauwelijks voor de thuisploeg. Ook van Nistelrooij werd steeds onrustiger langs de zijlijn en zocht de discussie bij de vierde official. Het gaf nog maar eens aan dat het niet liep bij PSV. Penalty

De redding kwam in de zeven minuten durende blessuretijd. Een te hoog geheven been van Hans Mulder was reden voor Serdar Gözübüyük om een penalty te geven. Cody Gakpo faalde niet vanaf elf meter en bezorgde de thuisploeg alsnog de drie punten. Drie punten waar niemand in Eindhoven nog rekening mee hield. Ze worden bijgeschreven op de ranglijst maar daar is alles mee gezegd. Blijdschap zal er nauwelijks zijn want iedereen weet nog steeds dat PSV zich zorgen moet maken om het vertoonde spelbeeld. Voor RKC is het extra zuur dat het in de absolute slotfase weer geen resultaat pakt. Vorig seizoen ging het door ook een penalty in blessuretijd fout tegen Ajax (3-2). Nu op bezoek bij PSV was het weer dichtbij maar staat het alsnog met lege handen.