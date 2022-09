Miljardenclaim voor Philips om apneu-affaire: 'Verkeerd voorgelicht"

Beleggersvereniging VEB start een procedure tegen Philips om miljarden euros aan schade te verhalen, meldt het FD. Patiënten en beleggers zijn "stelselmatig verkeerd voorgelicht" over de problemen met apneu- en beademingsapparaten, stelt de VEB. Daardoor zouden beleggers in het verleden een veel te hoge prijs hebben betaald voor aandelen Philips. De vereniging becijfert de totale schade voor aandeelhouders op 16 miljard euro.

De VEB stelt Philips formeel aansprakelijk voor de schade in een brief die afgelopen weekend naar het bedrijf is gestuurd. De beleggersclub wil binnen twee weken met Philips om tafel om over een vergoedingsregeling te praten. Gaat Philips dat gesprek niet aan, dan volgt een gang naar de rechter. De VEB verwacht uiteindelijk een schadeclaim in te dienen.

Philips meldde begin vorig jaar voor het eerst dat zijn apneu- en beademingsapparaten mogelijk brokstukjes geluiddempend schuim en chemische gassen uitstoten, wat gevaar kan opleveren voor patiënten. Dat bericht veroorzaakte grote onrust, bij zowel patiënten als beleggers. De koers van het aandeel van Philips is sinds april vorig jaar met meer dan 60 procent gedaald, van circa 50 naar 18 euro afgelopen vrijdag. Daardoor is 27 miljard euro aan beurswaarde verloren gegaan.