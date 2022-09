Geen treinen vanuit Eindhoven naar Den Bosch en Tilburg

Op de trajecten Eindhoven-Den Bosch en Eindhoven-Tilburg rijden maandagochtend geen treinen. Dit komt door uitgelopen werkzaamheden. Naar verwachting is het probleem om tien uur verholpen.

Volgens een woordvoerder van ProRail zijn er problemen met de tunnel technische installatie. "Treinen kunnen daardoor niet veilig door de tunnel bij Best. We verwachten dat de problemen rond tien uur zijn opgelost, maar zeker weten doen we het niet." Door capaciteitsproblemen kunnen er ook geen vervangende bussen worden ingezet.

Reizigers worden geadviseerd om de reisinformatie in de gaten te houden of een alternatief te zoeken voor hun reis