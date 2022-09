Treinen vanuit Eindhoven rijden weer naar Den Bosch en Tilburg

Op de trajecten Eindhoven-Den Bosch en Eindhoven-Tilburg rijden maandagochtend weer treinen. In de ochtend lag het treinverkeer enige tijd stil vanwege uitgelopen werkzaamheden. Rond twaalf uur reed het treinverkeer weer op schema.

Volgens een woordvoerder van ProRail waren er problemen met de technische installatie in de tunnel bij Best. "Treinen konden daardoor niet veilig door de tunnel. Reizigers kregen het advies om de reisinformatie in de gaten te houden of een alternatief te zoeken voor hun reis", vertelde een woordvoerder van Prorail.

Geen grote drukte

"Op Eindhoven Centraal was het druk, maar niet drukker dan normaal", liet verslaggever René van Hoof weten. "Er was ook geen sprake van paniek of chaos." Op het station waren alle banken bezet. Reizigers brachten de tijd door met hun smartphone of hadden hun laptop opengeslagen. Andere reizigers wachtten geduldig op de trein en namen tot die tijd nog een extra beker koffie.