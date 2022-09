Basketbalster Julia Jorritsma apetrots op zilveren EK-medaille

Op haar eerste Europees Kampioenschap heeft Julia Jorritsma uit Den Bosch een zilveren medaille gewonnen met de Nederlandse 3x3 basketbalsters. De 22-jarige Jorritsma verloor met Oranje in de finale van wereldkampioen Frankrijk. Het werd 14-21. “Eerst baalde ik kort, maar daarna was ik supertrots.”

Maandagochtend klinkt Jorritsma ondanks een korte nacht niet alleen apetrots , ze ís het ook. “Ik lag pas om 6 uur in bed, we hebben de zilveren medaille goed gevierd”, vertelt ze lachend vanuit het Oostenrijkse Graz. Op haar telefoon vond ze veel felicitaties. “Ik was verrast, ook omdat er mensen hadden gekeken van wie ik het niet had verwacht.”

Voor Jorritsma was het haar debuut op een senioren eindtoernooi. Ze was behoorlijk kritisch op haar eigen prestatie. “Ik heb niet gespeeld zoals ik kan spelen, maar we hebben we een goede teamprestatie geleverd.”