Nieuwe vaccinatieronde tegen corona: GGD's klaar voor drukte

Ben je zestigplus? Dan valt deze dinsdag de uitnodiging in de bus voor de herhaalprik tegen corona. Vanaf maandag 19 september kun je vervolgens op afspraak bij de GGD terecht om de prik te halen. Een rondgang van Omroep Brabant leert dat de drie GGD's in onze provincie klaar zijn voor de nieuwe vaccinatieronde.

Iedereen die een uitnodiging heeft, kan een afspraak maken via www.planjeprik.nl of via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-7070. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona zijn als eerste aan de beurt. Dat zijn mensen vanaf 60 jaar, mensen die jaarlijks een griepprik krijgen, bewoners en personeel van zorginstellingen en mensen met het syndroom van Down. Je mag niet in de drie maanden voor de herhaalprik zijn gevaccineerd of corona hebben gehad.

Nadat de eerste groep is gevaccineerd, kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil een herhaalprik krijgen. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Dat wordt bekendgemaakt via de (sociale) media.

De GGG Brabant-Zuidoost weet nog niet hoe druk het gaat worden: "Dat is voor ons koffiedik kijken. Het is bekend dat het coronavirus in het najaar en in de winter kan opleven. Ons team staat klaar om iedereen die dat wil te vaccineren als ze aan de beurt zijn. De afgelopen periode hebben we ons team weer op sterkte gebracht en de nieuwe medewerkers getraind. In onze regio zijn twee locaties beschikbaar, op de Haverdijk in Helmond en Fellenoord in Eindhoven."

Redelijk wat drukte

GGD Hart voor Brabant is klaar voor redelijk wat drukte: "We verwachten zeker in de eerste weken van de campagne een behoorlijke toeloop, gezien de hoge vaccinatiegraad in onze regio bij eerdere rondes . De herhaalprik kan drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte coronabesmetting gehaald worden. We leggen nu de laatste hand aan de voorbereidingen op de locaties en het opleiden van personeel. Wij hebben voor de meeste functies voldoende personeel, maar we willen het personeelsbestand graag uitbreiden met extra artsen. Die zijn we nog steeds aan het werven."

Vanaf 19 september kunnen mensen in de regio van Hart voor Brabant op afspraak terecht bij de vaccinatielocaties in Den Bosch, Tilburg, Veghel, Waalwijk, Berghem, Boxtel en Cuijk.

Ook de GGD West-Brabant is er klaar voor. "Er zijn vier locaties beschikbaar: Breda International Airport (in Bosschenhoofd), Breda Heerbaan, Breda Centrum en Roosendaal."

Welk vaccin krijg ik?

Op advies van het Outbreak Management Team worden voor de herhaalprik de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gebruikt. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus. De herhaalprik zorgt er volgens het ministerie van Volksgezondheid voor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. "Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen", schrijft het ministerie.