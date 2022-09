Crematies volgend jaar flink duurder door stijgende gasprijs

Cremeren wordt volgend jaar flink duurder. Dat komt door de stijgende prijzen voor gas en energie. Volgens uitvaartverzorger Dela betaal je voor een crematie volgend jaar waarschijnlijk 100 euro meer dan nu.

Stijgende kosten zijn aan de orde van de dag. En niet alleen boodschappen en warm water worden duurder. Volgend jaar voelen we ook de hogerer kosten van een crematie in onze portemonnee.

Een crematie kost zo'n 60 kuub aan gas. En dus mag je crematoria gerust grootverbruikers noemen. De stijgende prijzen van gas en energie hebben dan ook flinke gevolgen. Martijn van de Koolwijk van uitvaartverzorger Dela legt uit: "Onze energiekosten gaan twee of drie keer over de kop. Gelukkig hebben we dit jaar nog een lopend vast contract tegen de oude tarieven. Maar voor volgend jaar moeten we nieuwe contracten afsluiten. En dan zullen we ook flink meer moeten gaan betalen voor het gebruik van gas. We ontkomen er dan niet aan om een deel van die de kosten door te berekenen aan de nabestaanden."

Op de vraag hoeveel duurder een crematie wordt, volgt een duidelijk antwoord. "Puur en alleen het cremeren zelf kost nu 850 euro. Daar komt volgend jaar ongeveer 100 euro bovenop."

Strak plannen

Dela heeft zeven crematoria, verspreid door heel Brabant. Daar doen ze al wat ze kunnen om op energiekosten te besparen. "We proberen bijvoorbeeld de crematies strak op elkaar te plannen, zodat je niet steeds de ovens tussendoor uit hoeft te zetten en ze daarna weer op moet warmen."

In Duitsland gaan ze nog een stap verder, legt Van de Koolwijk uit. "Daar staan de ovens zestien uur per dag achter elkaar aan. Het ene lichaam gaat eruit en het volgende erin. Op die manier kan je echt gas besparen. Maar daar moeten wij niet aan denken, dat past niet binnen onze afscheidscultuur."

Elektrische oven

Waar Dela wel mee bezig is, het vervangen van de gasovens voor elektrische ovens. Begin volgend jaar wordt crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk verbouwd. De gasovens gaan eruit en daar komen twee elektrische voor terug. Daarmee kan enorm in de kosten worden bespaard. Maar dat plan lag er al voor de energiecrisis. "Het is eigenlijk bedoeld om klimaatneutraler te werken," legt Van de Koolwijk uit. "Maar door de stijgende gasprijzen komt het nu wel heel goed uit."