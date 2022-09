Recordzomer voor veerpontjes in de Biesbosch: 'Het was nog nooit zó druk'

De zomer was lang, heet en heel druk voor de fiets- en voetveertjes in en rond de Biesbosch. “Het seizoen was grandioos”, zegt Thera van de Heuvel van Pontje Steur, die met acht vaste schippers en drie reserve ‘kapiteins’ heen en weer vaart op het Steurgat in de Biesbosch. “Maandag hebben we een 25.000ste passagier overgezet en dat is een absoluut record. Het is nog nooit zo druk geweest.” En dat geldt voor alle veerpontjes in het gebied.

“Op de drukste dag van deze zomer hebben we iets meer dan vijfhonderd passagiers overgezet”, vertelt ze. “Vooral heel veel fietsers, die deze zomer bepakt en bezakt door de Biesbosch en langs de grote rivieren trokken." Ze verklaart de grote toename aan passagiers door het feit dat er deze zomer in Nederland en veel andere landen geen coronamaatregelen meer gelden. "Ze kwamen echt overal vandaan. Heel veel Duitsers en Italianen, maar ook passanten uit Canada en Australië.”

"Als de boot groter was geweest hadden we het dubbele aantal passagiers kunnen overzetten."

Mark de Leeuw van ’t Leeuweveerke, een klein pontje dat heen en weer pendelt tussen Lage Zwaluwe en de Jacominaplaat in de Biesbosch, kijkt ook tevreden terug op de bijna afgelopen zomer.

't Leeuweveerke varend van Lage Zwaluwe naar de Biesbosch

“We hebben een mooi seizoen gedraaid. Tot nu toe zo’n twintigduizend passagiers overgezet, maar als de boot groter was geweest hadden we het dubbele kunnen overzetten.” Het veerpontje blijft tot eind september heen en weer varen, als het weer dat toelaat.” Per oversteek kan ’t Leeuweveerke twaalf passagiers overzetten.

"Als ‘bodemvondst’ hebben we ook een oud overhemd in de schroef gehad."

Het allerkleinste veerpontje is het voetveertje tussen het vestingstadje Woudrichem en Slot Loevestein, ook daar positieve geluiden: “We gaan nu richting de veertig- of vijfenveertigduizend passagiers. Dat is zo'n twintig procent meer dan andere jaren", vertelt Aart Geurts. Ook hij heeft vooral veel fietsers gezien die bepakt en bezakt door het gebied trokken.

Heen en weer tussen Brabant en Slot Loevestein: voetveer Woudrichem

Door de extreme droogte stond het water deze zomer overal lager dan laag. “Dat hebben we zeker gemerkt”, vertelt Thera van de Heuvel van Pontje Steur. “We hebben extreem veel last gehad van waterplanten op ons vaartraject." "Hele plakkaten aan losgekomen waterplanten dreven voorbij, met als gevolg dat het spul verstrikt raakte in onze vaarkabel en katrol waar we aan vastzitten. Als ‘bodemvondst’ hebben we ook een oud overhemd in de schroef gehad. Die hebben ze echt uit de schroef moeten peuteren.”

"In de winter varen we alleen in het weekend nog heen en weer."

Eind september, begin oktober gaan ’t Leeuweveerke en Pontje Steur uit de vaart voor de winterstop. Het voetveer in Woudrichem blijft nog doorvaren tot begin november om dan op de winterdienstregeling over te stappen. “Dan varen we alleen in het weekend nog heen en weer en weer weer naar Slot Loevestein”, vertelt Geurts. In januari van het volgend jaar gaan we helemaal uit de vaart voor onderhoud en keuring.” En die 25.000ste passagier van Pontje Steur? Kees en Corry van Gils uit Bavel zijn nummer 25.000 en 25.001, zij kregen uit handen van schipper Kees een boek over de Biesbosch cadeau.